PlayStation 5 più economica: qual è il prezzo più basso della PS5?

Da fine gennaio, trovare una PlayStation 5 è più facile, Sony ha avviato una campagna di restock che ha reso più semplice trovare la console nei negozi fisici e online, anche in Italia, senza troppe attese. Ma qual è il giusto prezzo della PlayStation 5 e qual è la PS5 più economica? Scopriamolo insieme.

PlayStation 5 Digital Edition costa 449.99 euro mentre PlayStation 5 Standard ha un prezzo di listino di 549.99 euro, dunque la Digital Edition è ad oggi il modello meno costoso, ma in questo caso bisogna rinunciare al lettore Blu-Ray, la console dunque permette di riprodurre unicamente contenuti digitali ma non è in alcun modo compatibile con i dischi fisici.

I bundle hanno un prezzo più alto che parte solitamente da 609.99 euro per il pacchetto PlayStation 5 Standard Edition con un gioco, i prezzi però sono variabili a seconda dei contenuti inclusi nella confezione. Se siete interessati ad acquistare la console Sony ma non volete spendere troppo, la PS5 più economica è dunque PlayStation 5 Digital Edition.

Nel momento in cui scriviamo non sono in vendita console nuove o usate ad un prezzo inferiore e anche sul mercato secondario è difficile trovare PS5 o PS5 Digital a prezzi più bassi del listino.