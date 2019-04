PS5: emergono nuovi rumor sul controller DualShock 5

Nella giornata di ieri si sono diffusi nuovi rumor su PlayStation 5, i quali parlavano anche del controller DualShock 5: oggi emergono nuovi dettagli in merito, sempre da prendere con le dovute precauzioni...

La fonte del rumor conferma la presenza di una fotocamera integrata capace non solo di scattare foto (non è chiaro a quale risoluzione) ma utilizzabile anche come base per il supporto alla Realtà Virtuale, probabilmente usando il controller insieme al visore PlayStation VR 2.

Si parla anche di "una maggior precisione delle leve analogiche per venire incontro agli appassionati di FPS e un trackpad simile a quello dello Steam Controller" ma niente di tutto questo è stato ovviamente confermato. Alcuni insider, basandosi su un brevetto di Sony, hanno ipotizzato la presenza di un display touch screen nella parte frontale del DualShock 5, al posto del touchpad attuale, ipotesi talmente interessante da aver già generato numerosi controller PS5 fake diventati virali alla velocità della luce.

Al momento tutto tace da parte del colosso giapponese, per saperne di più dovremo necessariamente attendere la presentazione di PlayStation 5, apparentemente prevista nel corso dell'anno...