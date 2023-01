PlayStation 5: emergono in rete i leak di una nuova IP Sci-Fi RPG

Mentre continuano ad intervallarsi quelli che sembrerebbero essere i rumor sul possibile ritorno del PlayStation State of Play, le ultime ore sono state contraddistinte anche dall'approdo sul web di un leak dedicato ad una nuova IP targata PlayStation, la quale sarebbe in sviluppo per la nuova ammiraglia di casa Sony. Ma cos'è successo?

Stando ai dettagli attualmente trapelati, sembrerebbe che il footage di gameplay al centro dei leak - e dalla durata di una manciata di secondi - mostrerebbe il possibile nuovo progetto in arrivo prossimamente su PlayStation 5. Il gioco (di cui ancora non si conosce il nome) sarebbe un RPG fantascientifico, sviluppato tramite il nuovo motore proprietario di Epic, l'Unreal Engine 5.

Inoltre, le informazioni attualmente diffuse in rete sostengono che si tratti di una IP Playstation first/second party sviluppata attraverso il programma xDev, con uno studio esterno ai PlayStation Studios. Ma cosa si sa al di là di questi dettagli? Insieme al footage della nuova IP, il noto insider Dusk Golem ha dichiarato che lo stato reale dei lavori sarebbe molto più avanzato rispetto a quello del video in questione.

Si parla, nel dettaglio, di un progetto le cui linee di dialogo dei personaggi sarebbero state doppiate per intero e la cui composizione delle musiche sarebbe già giunta al termine. Dunque, pur trattandosi di un video leak che non fa in alcun modo gridare al miracolo tecnico, il gioco sarebbe più rifinito secondo lo stesso Dusk Golem. Tuttavia, le informazioni non finisco qui.

Il nome in codice del progetto sarebbe "Ooze", ma non appena l'IP sarà annunciata ufficialmente si potrà comprendere l'origine di questo nome. La fuga di notizie delle ultime ore potrebbe portare ad un annuncio anticipato dell'IP, secondo Dusk Golem, pur trattandosi di un progetto ancora lontano dal suo completamento.

Al momento, dunque, non vi è modo di sapere quanto di queste informazioni siano veritiere e quando queste verranno mostrate in pompa magna. Intanto, però, sul fronte PlayStation continuano ad emergere ulteriori indiscrezioni e voci di corridoio, seppure siano ben lontane dal recente footage apparso nelle ultime ore: secondo alcuni rumor, Discord sarebbe sempre più vicino al suo arrivo su PlayStation 5.