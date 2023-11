PlayStation 5: emozioni straordinarie nel nuovo trailer live action di Sony

Nel mentre ci avviciniamo al periodo natalizio, ecco un nuovo spettacolare trailer in live action dedicato a PlayStation 5, che ci lascia immergere nei mondi di Marvel's Spider-Man 2, God of War Ragnarok, The Last of Us e altri franchise iconici targati Sony.

Come ricorda Sony attraverso un nuovo post pubblicato sul PlayStation Blog, la prossima settimana ricorre il terzo anniversario dal lancio di PS5 e la compagnia ha voluto cogliere l’occasione per ringraziare gli oltre 40 milioni di giocatori che si sono uniti alla community di PS5. In questi primi tre anni, PlayStation Studios e sviluppatori indipendenti hanno lanciato oltre 2500 giochi per PS5, tra cui i recenti Marvel’s Spider-Man 2, Baldur's Gate 3 e Final Fantasy XVI. "Vivi nuove emozioni con PlayStation 5", recita quindi lo spot di Sony.

"Grazie all’immaginazione e alla creatività degli sviluppatori e all'uso innovativo di funzionalità della console come grafica 4K, audio 3D, SSD Ultra High Speed e feedback aptico e grilletti adattivi del controller DualSense, il gioco su PS5 evoca sensazioni ancora più intense", afferma Sony nel suo intervento. "Il nostro ultimo spot presenta tutto il ventaglio di emozioni che i giocatori vivono mentre esplorano gli universi di PS5, da un istante di paura dovuto all’incontro ravvicinato con un “Clicker” di The Last of Us Part I, alla gioia di vedere dei Mooncalf in Hogwarts Legacy e di diventare amico di un lupo dei ghiacci in Final Fantasy XVI. Queste straordinarie esperienze arricchiscono la migliore raccolta di giochi in assoluto della nostra storia, che conta già esclusive PlayStation su console amatissime dai fan come The Last of Us Part I, Final Fantasy XVI, Gran Turismo 7, Returnal, Demon’s Souls, Ratchet & Clank: Rift Apart e Final Fantasy VII Remake".

Sony invita i giocatori ad attendere le novità natalizie, che includono l'arrivo di il remote player PlayStation Portal, gli auricolari wireless Pulse Explore e il controller Access per PS5, e a dirigersi su PlayStation Direct dove troverete disponibile la nuova offerta di PS5 in bundle con COD Modern Warfare 3 a 499,99 euro.