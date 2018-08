PlayStation 5: Erebus è il nome in codice della nuova console Sony?

Secondo una teoria diffusa da GearNuke, Erebus potrebbe essere il nome in codice di PlayStation 5. Il termine in questione è comparso nel codice sorgente del nuovo aggiornamento di Unreal Engine 4, nella lista delle piattaforme supportate dal motore.

La stringa #define OSS_PLATFORM_NAME_EREBUS ha fatto subito pensare a PlayStation 5 secondo una serie di teorie ovviamente non confermate: in passato Sony ha utilizzato spesso parole greche o latine come codename dei suoi prodotti (si vedano i casi Morpheus e Orbis, rispettivamente per PlayStation VR e PlayStation 4) inoltre Erebus è il nome greco di Erebo, una tra le prime cinque divinità mai esistite. Cinque... come PlayStation 5.

Ovviamente, come riportato, si tratta solamente di semplici speculazioni e non è in alcun modo confermato che Erebus sia un termine in qualche modo legato alla prossima console Sony. PlayStation 5 è ancora avvolta nel mistero, secondo alcuni analisti la piattaforma uscirà tra il 2020 e il 2022, stando a vari report dei mesi scorsi sarebbero già molti i giochi next-gen in lavorazione da parte di vari publisher, tra cui Cyberpunk 2077, Grand Theft Auto VI, The Elder Scrolls VI e Starfield.

Nelle scorse settimane si era diffusa una voce che voleva PlayStation 5 pronta per il 2019 ma gli esperti finanziari tendono a escludere questa possibilità, ad oggi alcuni componenti necessari alla produzione non sarebbero ancora pronti e risulterebbe dunque difficile produrre un quantitativo di unità sufficienti per un lancio globale.