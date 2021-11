PlayStation 5 tutte le esclusive già uscite e in arrivo: lista aggiornata al 2022 e 2023

A novembre PlayStation 5 festeggia il suo primo anniversario e per l'occasione abbiamo pensato di pubblicare una lista aggiornata per elencare tutti i giochi esclusivi per PS5 in uscita e in arrivo nei prossimi mesi. Una buona occasione per fare il punto della situazione sulle esclusive PS5, sulle Console Exclusive e sulle esclusive Cross-Gen per PS4 e PS5.

Nell'elenco che segue abbiamo inserito non solo i giochi esclusivi per PS5 propriamente detti ma anche quei giochi disponibili solo su console PlayStation ed eventualmente su PC, specificando per ognuno la tipologia di esclusiva e se nota, la data di uscita o almeno la finestra di lancio.

Quali sono le esclusive PS5?

Bugsnax - PlayStation e PC

Deathloop - Esclusiva Console

Death Stranding Director's Cut - PS5

Demon's Souls Remake - PS5

Destruction All-Stars - PS5

Sackboy Una Grande Avventura - PS4 e PS5

Godfall - Esclusiva Console

Ghost of Tsushima Director's - PS5

Guilty Gear Strive - Esclusiva Console

Final Fantasy VII Remake Integrade - PS5

Ghost of Tsushima Director's Cut - PS4 e PS5

Kena Bridge of Spirits - Esclusiva Console

Marvel's Spider-Man Miles Morales - PS4 e PS5

Ratchet & Clank Rift Apart - PS5

Returnal - PS5

Esclusive PS5 in uscita

Final Fantasy 16 TBA 2022

Forspoken Primavera 2022

Star Wars Knights of the Old Republic TBA 2022

Little Devil Inside 2022 - Esclusiva Console

Marvel's Spider-Man 2 2023

Marvel's Wolverine TBA 2023 o 2024

Stray 2022 - Esclusiva Console

Ghostwire Tokyo 2022 - Esclusiva Console

God of War Ragnarok 2022 - PS4 e PS5

Gran Turismo 7 4 marzo 2022 - PS4 e PS5

Horizon Forbidden West 18 febbraio 2022 - PS4 e PS5

Tra le esclusive PS5 uscite in questo primo anno troviamo il remake di Demon's Souls ( Bluepoint Games è ora uno studio della famiglia PlayStation ), Destruction All-Stars, Sony ha comprato Housemarque proprio dopo il successo del gioco) e, ci sono poi esclusive condivise con PS4 e il PC come Kena Bridge of Spirits, Godfall e Marvel's Spider-Man Miles Morales, solamente per citarne alcune.Tra le prossime esclusive PS5 in uscita troviamo Final Fantasy 16 , Ghostwire Tokyo di Shinji Mikami (papà di Resident Evil) e ovviamente il trittico di esclusive cross-gen Sony composto da Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West e God of War Ragnarok