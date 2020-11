PlayStation 5: l'espansione dell'SSD non sarà disponibile al lancio, la conferma di Sony

A quanto pare PlayStation 5 non supporterà l'espansione dell'SSD al momento del lancio. A confermarlo è stata la stessa Sony tramite la redazione di The Verge. Insomma, all'esordio i giocatori si dovranno accontentare della memoria interna della console next-gen.

PlayStation 5 è infatti dotata di uno slot di espansione interno che può teoricamente ospitare un SSD con standard M.2. Tuttavia al momento del lancio questo slot sarà disabilitato: come ha riferito Sony alla redazione di The Verge la sua attivazione sarà "riservata per un aggiornamento futuro".

In realtà questa notizia non giunge completamente inaspettata. Nel corso della presentazione tecnica di PlayStation 5 svoltasi lo scorso marzo Mark Cerny, dopo aver parlato a lungo delle possibilità del nuovo SSD, aveva anticipato che l'espansione della memoria interna sarebbe arrivata dopo il lancio. Stando allo stesso ingegnere il problema riguarderebbe la varietà di SSD M.2 presenti sul mercato e le caratteristiche tecniche che in molti casi non sarebbero sufficienti a supportare la velocità di PlayStation 5, mentre in altri casi a pesare sarebbero le misure fisiche.

Gli utenti di PlayStation 5 si dovranno quindi accontentare degli 825 GB (667 GB effettivi) disponibili al lancio ma potranno comunque utilizzare hard disk esterni per l'archiviazione (ovviamente non dotati della stessa velocità). Intanto Sony ha pubblicato una serie di video tutorial che mostrano le funzionalità di PS5.