PlayStation 5: tutta l'esperienza della next-gen Sony in un video riassuntivo

Sul canale ufficiale Youtube di PlayStation è appena comparso un nuovo breve video che riassume in circa un minuto tutto ciò che la nuova PS5 di Sony offre al pubblico in termini di hardware, caratteristiche del controller e videogiochi disponibili.

Tutte queste feature sono ormai già note ai possessori della console, ma per chi magari si è interessato solo recentemente alla PS5, ricordiamo alcune delle sue caratteristiche peculiari: caricamenti istantanei, SSD ad altissima velocità, feedback aptico nei giochi che lo supportano, audio 3D con le cuffie apposite e grilletti adattivi. Tutti elementi che, sommati assieme, danno vita a un'esperienza sempre più profonda ed immersiva rispetto alle passate console firmate Sony. Il tutto senza ovviamente dimenticare i giochi. Le esclusive PS5 al momento sono ancora poche, ma iniziano ad arrivare i primi titoli di punta: la nostra recensione di Returnal vi rivela tutti i dettagli sull'interessante produzione Housemarque, senza dimenticare che Ratchet é Clank Rift Apart è entrato in fase gold e dunque procede spedito verso il suo debutto sul mercato fissato per il prossimo 11 giugno.

Attualmente il problema del sistema next-gen del colosso giapponese riguarda la carenza di scorte a livello mondiale che rendono complicato riuscire a procurarsene una senza fatica: a tal proposito Sony lavora per aumentare la produzione di PS5 in estate, nella speranza di poter così rispondere con maggiore efficacia alla domanda dei consumatori.