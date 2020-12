PlayStation 5 da Euronics, oltre 90.000 persone in coda!

Come promesso, alle 10:00 del mattino di giovedì 3 dicembre Euronics ha messo in vendita nuove PS5 sul sito, la situazione però sembra essere sfuggita di mano e attualmente ci sono oltre 92.000 persone in coda per entrare.

Euronics ha organizzato un sistema di coda virtuale, lo stesso già sperimentato per il Black Friday e per la precedente sessione di preordini PS5 a novembre. Chi vi scrive ha attualmente 88.000 persone davanti a se in attesa ma negli scorsi minuti si sono toccati anche picchi di 100.000 persone, con ovvie ripercussioni anche sui server del sito di eCommerce.

Provando ad accedere al sito di Euronics in realtà è facile imbattersi in messaggi di errore (502 o 503 i più diffusi) e risulta quindi impossibile entrare in coda, anche nel caso si riesca a mettersi in fila il sistema potrebbe buttare fuori le persone in attesa dopo un crash improvviso, almeno stando a quanto riportato da alcune segnalazioni.

Vi ricordiamo che il 4 dicembre anche Unieuro metterà in vendita nuove PS5, dunque se non riuscite ad acquistare una console sul sito di Euronics non disperate, potrete ritentare nella giornata di domani, in attesa che anche Amazon e altri rivenditori mettano a disposizione nuove unità per la vendita.