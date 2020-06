PlayStation 5: l'evento di presentazione del 4 giungo è stato rimandato

Notizia shock dalle pagine social di PlayStation. L'evento di presentazione di PS5 tanto atteso dai fan del colosso giapponese è stato rimandato a data da destinarsi, probabilmente a causa della particolare situazione globale e delle proteste negli Stati Uniti.

Il messaggio pubblicato è breve e coinciso: "abbiamo deciso di rimandare l'evento di PlayStation 5 previsto per il 4 giugno. Mentre comprendiamo che i giocatori di tutto il mondo sono entusiasti di vedere i giochi per PS5, non pensiamo che questo possa essere il momento giusto per celebrarlo e per adesso vogliamo fare un passo indietro e permettere ai messaggi più importanti di essere ascoltati".

Insomma, ancora una volta Sony torna sui suoi passi, questa volta per una giusta causa, o almeno così sembra. In attesa di capire cosa succederà e a quando verrà rimandata la presentazione, voi cosa ne pensate?