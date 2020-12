PlayStation 5: un fan nostalgico la immagina con un design in stile PS2

Sin dalla prima presentazione del design di PlayStation 5 avvenuto durante la scorsa estate, diversi utenti e designer si sono sbizzarriti nel creare diversi mockup di versioni alternative della scocca del "monolite" di casa Sony.

Di recente, un fan ha deciso di presentare su reddit un nuovo concept di PlayStation 5 dal sapore nostalgico pensato per omaggiare il trentesimo anniversario del brand, ed ispirato in paritcolar modo al design della storica PS2, tutt'oggi la console Sony dal maggior successo commerciale di sempre.

Come potete osservare grazie agli screenshot che vi abbiamo riportato in chiusura di notizia, non si tratta di un mockup eccessivamente articolato in quanto lascia intatte le imponenti forme, limitandosi a ridipingere di nero la console next-gen e ad aggiungere alcuni tipici dettagli e simboli PlayStation sulla scocca e sui tasti del DualSense, anch'esso reimmaginato in colorazione scura. Un concept forse fin troppo semplice, ma che potrebbe essere di gradimento per gli amanti dei design eleganti e minimalisti. Cosa ne pensate del lavoro svolto dall'utente whattheefth? Fateci conoscere le vostre impressioni nello spazio dedicato ai commenti.

Stando alle passate dichiarazioni di Sony, PlayStation 5 è una console che si presta molto più facilmente alle personalizzazioni estetiche rispetto ai suoi predecessori: è per questo motivo che i giocatori possono aspettare un largo numero di edizioni limitate nei prossimi anni. Altri utenti, nel frattempo, si divertono anche a mettere le mani nel cofano di PS5: uno YouTuber, ad esempio, ha provato a manomettere ventola e metallo liquido della console per condurre alcuni test sulla rumorosità della macchina.