PlayStation 5 fase 2: da Q Lite a PS5 Pro, tante console e accessori in arrivo per un leak

Il noto insider Tom Henderson, che vanta un incredibile record di previsioni esatte, è tornato a colpire, svelando agli appassionati la possibile esistenza della nuova console portatile PlayStation Q Lite.

Attualmente impegnata nella fase di QA Testing presso gli stabilimenti Sony, la console portatile non rappresenterebbe un sistema da gaming autonomo, ma sarebbe invece pensata per interfacciarsi con PlayStation 5 tramite gioco remoto. Stando alle indiscrezioni diffuse da Tom Henderson, PlayStation Q Lite potrebbe vedere la luce già nel corso del 2024, anno che dovrebbe segnare l'avvio di una vera e propria "fase due" per PlayStation 5.

Questo passaggio, prosegue l'insider, dovrebbe essere caratterizzato da un costante susseguirsi di nuovi hardware, tra console e accessori. Nell'ordine, dalle fucine di Sony, dovrebbero in particolare arrivare i reveal di:

PlayStation 5 con lettore ottico estraibile (possibile PlayStation 5 Slim );

); Project Nomad : nome in codice di cuffie wireless;

: nome in codice di cuffie wireless; Project Voyager : nome in codice per un nuovo headset wireless;

: nome in codice per un nuovo headset wireless; PlayStation Q Lite ;

; PlayStation 5 Pro: versione potenziata di PS5 in arrivo nel periodo delle festività natalizie 2024;

Al momento, ovviamente, non vi sono conferme ufficiali in merito alle informazioni riportate da Tom Henderson. Da, infatti, non è giunta alcuna comunicazione relativa al possibile lancio di PlayStation Q Lite . Per saperne di più, non resta dunque che attendere eventuali dichiarazioni da parte del colosso giapponese.