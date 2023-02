PlayStation 5 e FIFA 23 trionfano nelle classifiche di vendita UK di gennaio 2023

Nel corso delle ultime ore sono spuntate in rete le classifiche di vendita relative al mese di gennaio 2023 nel solo Regno Unito, le quali mettono in evidenza quelli che sono i prodotti più venduti in campo hardware e software.

Sulle pagine di GamesIndustry.biz non viene svelata nel dettaglio la classifica hardware, ma sappiamo che PlayStation 5 è la console più venduta di inizio 2023. A quanto pare, il bundle con God of War Ragnarok è riuscito a superare in pochissimo tempo quello con Horizon Forbidden West, contribuendo alla diffusione della console di ultima generazione nelle case dei videogiocatori inglesi.

Ecco invece la classifica di vendita software:

FIFA 23 (Electronic Arts) Grand Theft Auto 5 (Rockstar Games) Call of Duty Modern Warfare 2 (Activision Blizzard) Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games) God of War Ragnarok (Sony) Dead Space (Electronic Arts) Elden Ring (Bandai Namco) Grand Theft Auto Online (Rockstar Games) NBA 2K23 (2K Games) Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo) LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker (Warner Bros) Fire Emblem Engage (Nintendo) Sid Meier's Civlization 6 (2K Games) WWE 2K22 (2K Games) Pokémon Violetto (Nintendo) Forspoken (Square Enix) Nintendo Switch Sports (Nintendo) Tom Clancy's Rainbow Six Siege (Ubisoft) Minecraft: Switch Edition (Mojang/Nintendo) Watch Dogs Legion (Ubisoft)

Come accade in ogni classifica di questo tipo, occorre precisare che potrebbero esserci delle imprecisioni legate alle produzioni Nintendo, dal momento che l'azienda Giapponese non comunica i dati di vendita delle edizioni digitali e la classifica tiene conto esclusivamente delle versioni fisiche.

In attesa di scoprire l'andamento di giochi e console anche nel resto del mondo, vi ricordiamo che PlayStation 5 ha appena superato la sua seconda miglior settimana di sempre in Giappone.