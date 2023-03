PlayStation 5 firmware 7.0: come limitare o disabilitare gli inviti nei giochi multiplayer

L'arrivo dell'aggiornamento di sistema 7.0 per PlayStation 5 ha introdotto un gran numero di funzionalità aggiuntive all'OS della console di ultima generazione targata Sony. Una delle novità in questione riguarda i preset delle impostazioni dei giochi, le quali hanno accolto un'opzione relativa ai prodotti multigiocatore online.

Fino ad oggi, infatti, era possibile selezionare solo le impostazioni legate alla difficoltà di gioco, alla modalità grafica e alla telecamera. A partire dal firmware 7.0 di PlayStation 5, i giocatori potranno accedere anche ad una voce aggiuntiva di questa schermata che permetterà di modificare come gli altri utenti potranno interagire con noi a livello di inviti. Vi sarà sicuramente capitato almeno una volta di ricevere un invito da un amico o da un altro utente nel momento sbagliato e di perdere proprio a causa della notifica. Se quindi volete fare in modo che solo alcuni utenti possano avere la possibilità di spedirvi un invito alla loro partita, vi basterà seguire pochissimi passaggi.

Innanzitutto dovete premere il tasto Triangolo nella home per raggiungere col cursore l'angolino in alto a destra: a questo punto cliccate sull'icona a forma di ingranaggio per accedere alle Impostazioni e selezionate la voce 'Impostazioni di giochi/app e dati salvati'. Ora selezionate la voce 'Preimpostazioni del gioco' (la terza opzione dall'alto) e scorrete fino a trovare 'Sessioni multigiocatore online'. Vi ritroverete così a poter decidere due diversi parametri: 'Chi può partecipare' e 'Chi può invitare'.

Impostando queste opzioni su 'Impostazione predefinita del gioco', il sistema terrà conto di come avete configurato il singolo titolo. In alternativa potete modificare la prima voce per decidere se ad invitarvi in partita possono essere solo i giocatori che avete invitato in precedenza, gli amici, gli amici di amici o, più semplicemente, tutti senza limitazioni. Nel secondo caso, invece, avrete l'opportunità se limitare la possibilità di invito al solo leader della squadra o meno.

