PlayStation 5: il nuovo firmware causa il drifting degli analogici del DualSense?

Sui social e sui forum videoludici più frequentati si moltiplicano le segnalazioni legate a un problema emerso negli analogici del DualSense dopo aver effettuato l'aggiornamento del controller di PlayStation 5.

Sulla scorta delle informazioni condivise dalla community su portali come Reddit e ResetERA, apprendiamo che il problema in questione sembrerebbe riguardare le cosiddette 'dead zones' degli analogici, ovvero le aree intorno alle levette analogiche all'interno delle quale il movimento non viene registrato.

La modifica di questo particolare parametro starebbe perciò causando i problemi di drifting degli analogici segnalati da chi ha effettuato l'aggiornamento del firmware del DualSense. A giudicare da quanto emerso in rete, ad essere maggiormente colpiti sono i giocatori che hanno deciso di installare il nuovo aggiornamento del controller PS5 direttamente da PC.

C'è ad esempio chi segnala di aver iniziato a riscontrare il fastidioso problema del drifting degli analogici subito dopo aver installato da PC l'update 0307 del DualSense, mentre altri testimoniano di aver riscontrato degli errori di connessione del controller e dei problemi nelle 'dead zones' degli analogici dopo aver interrotto in anticipo il processo di aggiornamento del controller.

In attesa di ricevere un commento ufficiale da parte di Sony, vi ricordiamo che il colosso tecnologico giapponese ha recentemente annunciato il controller DualSense Edge per PlayStation 5.