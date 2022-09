PlayStation 5: nuovo firmware con supporto 1440p disponibile oggi

Sony ha annunciato che il nuovo aggiornamento firmware di PlayStation 5 è da oggi disponibile, il rollout è appena iniziato e verrà completato nel corso della giornata odierna, ma cosa possiamo aspettarci da questo update di sistema?

La novità più importante riguarda il supporto per la risoluzione video 1440p su PS5 ma non solo in quanto sono disponibili nuove funzionalità social come la condivisione schermo con i membri del party, visualizzazione semplificata per i profili degli amici e notifiche avanzate. Sony fa sapere inoltre che "ora puoi confrontare l’audio 3D e l’audio stereo sullo stesso schermo e accedere più facilmente alle Attività in corso dagli hub dei giochi."

A settembre, Sony aggiornerà anche le funzionalità Remote Play su PlayStation App per iPhone e Android. Per quanto riguarda il supporto per la risoluzione 1440p viene specificato che "l'uscita video 1440 richiede una TV o un monitor PC che supporti 1440p/60Hz o 1440p/60Hz e 120Hz. I risultati possono variare a seconda del gioco in uso."

Inoltre giocando in 1440p su PS5 verrà disattivato il supporto VRR, quest'ultimo è compatibile con le risoluzioni 1080p e 4K ma non con i 1440p. Avete già scaricato il nuovo aggiornamento per PlayStation 5? Fateci sapere cosa ne pensate qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.