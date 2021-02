La PlayStation 5 funziona lo stesso senza Internet?

Serve una connessione a Internet per avviare i giochi su PS5? Una domanda molto interessante la cui risposta però non è così scontata come potrebbe sembrare, proviamo dunque a fare chiarezza sull'argomento.

Serve Internet per giocare con PS5? No, la connessione non è obbligatoria per avviare i giochi PlayStation 5 su disco, questo vale per i giochi single player in formato fisico e non per quei titoli che richiedono necessariamente la presenza di una connessione per giocare, pensiamo ad esempio a Fortnite e altri titoli orientati al multiplayer.

Facciamo due pratici esempi: avete appena comprato la PlayStation 5 con Marvel's Spider-Man Miles Morales o Demon's Souls? In questo caso potrete iniziare a giocare sin da subito inserendo il disco nella console, anche senza avere una connessione alla rete funzionante o configurata su PS5.

Il discorso cambia per i giochi digitali, per i quali la connessione è ovviamente richiesta per effettuare il download e anche l'avvio, questo perchè il sistema deve verificare l'effettivo possesso del gioco e fare un check tramite rete sul vostro account.

Vi tranquillizziamo invece riguardo la prima configurazione di PS5, la connessione non è necessaria per avviare la console (a differenza di quanto accade con Xbox Series X/S) ma senza rete non potrete ovviamente effettuare gli indispensabili aggiornamenti firmware per il sistema operativo.