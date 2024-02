PlayStation 5: le funzionalità avanzate delle cuffie Pulse Elite nel nuovo video

La macchina promozionale di Sony Interactive Entertainment si rimette in moto per confermare la data di lancio dell'headset Pulse Elite di PlayStation 5 pubblicando un filmato promozionale che illustra le funzionalità avanzate di questa nuova famiglia di cuffie per videogiocatori e audiofili.

L'ultimo arrivato nella già ampia collana di accessori e dispositivi a marcio SIE per PlayStation 5 riprende le tecnologie già integrate negli auricolari in-ear Pulse Explore per adattare ed espandere le funzionalità delle Pulse 3D Wireless con l'introduzione di un audio lossless senza artefatti o 'fruscii', di un microfono estraibile e di un software basato sull'Intelligenza Artificiale che riduce il rumore e migliora la qualità sonora complessiva restituita dalle cuffie in ogni situazione di gioco, come pure nell'ascolto di musica, film e serie TV.

Il lancio delle cuffie Pulse Elite di PlayStation 5 è previsto per mercoledì 21 febbraio al prezzo di 149,99 euro: all'interno della confezione troviamo anche uno stand utilizzabile sia come supporto che come postazione di ricarica rapida. In cima alla notizia potete ammirare il nuovo video propostoci da SIE per illustrare le numerose funzioni e tecnologie ad alte prestazioni integrate nel nuovo headset di PS5, con tanto di intervento dei progettisti e degli ingegneri del suono che ne hanno partecipato allo sviluppo.