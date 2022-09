PlayStation 5: nuove scorte da GameStop questa settimana, ecco la data

GameStop Italia ha annunciato l'arrivo di nuove scorte di PlayStation 5, nello specifico il rivenditore metterà a disposizione dei clienti il nuovo bundle PS5 con FIFA 23, per festeggiare l'arrivo del nuovo gioco di calcio Electronic Arts.

Sei pronto per il calcio d'inizio? Sintonizzati in live su GS TV Extra questo venerdì dalle 15:00, durante la puntata vi mostreremo come acquistare questa versione di PS5 in bundle con FIFA 23 ed altri prodotti da non perdere!

L'appuntamento dunque è per venerdì 30 settembre (giorni di lancio di FIFA 23), durante la nuova puntata di GameStop TV i conduttori renderanno note le modalità di acquisto di PlayStation 5 in bundle con FIFA 23 e altri prodotti al momento non meglio specificati.

Si tratta di una buona occasione per acquistare PlayStation 5 insieme ad uno dei videogiochi più attesi dell'anno, non dimentichiamoci che l'appuntamento con il lancio del nuovo FIFA è ormai un classico per gli appassionati di calcio.

Non sappiamo quante console saranno disponibili da GameStop e anche il prezzo del bundle (così come gli altri contenuti del pacchetto) non è stato reso noto, per saperne di più sarà dunque necessario aspettare la nuova puntata di GS TV Extra in programma venerdì 30 settembre alle 15:00.