PlayStation 5: senza giochi in bundle e scontata di 30 euro

Veramente ottima promozione per acquistare una PlayStation 5 versione con lettore di dischi senza nessun gioco o controller aggiuntivo in bundle e addirittura ad un prezzo scontato, il più basso da quando Sony ha aumentato il listino di vendita della console di 50 euro.

La versione con lettore di dischi è infatti in vendita su eBay al prezzo scontato di 519,90 euro, con lo sconto di ben 30 euro dal prezzo di listino di 549,99 euro, la spedizione inoltre è assolutamente gratuita.

Clicca qui per acquistare la console PlayStation 5 con lettore e senza bundle ad un prezzo scontato

Il venditore è Psk Megastore e dagli ultimi feedback si evidenzia che chi ha acquistato la console l'ha ricevuta in tempi strettissimi ed in perfette condizioni. Se non conoscete il venditore ed avete timore ad acquistare, vi consigliamo di concludere la transazione pagando con PayPal, in modo da ottenere una garanzia ulteriore rispetto a quanto ci offre già eBay, con la possibilità di avere facilmente un rimborso in caso dovesse succedere qualsiasi tipo di inconveniente.

Lo stesso venditore ci propone anche sempre la console con lettore di dischi ma questa volta in bundle con God of War Ragnarok al prezzo di 549 euro, con lo sconto di ben 70 euro dal prezzo di listino, clicca qui per acquistare la console in bundle con l'ultimo capitolo di God of War.