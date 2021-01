PlayStation 5 giochi gratis da scaricare: da Destiny 2 a Warframe

Sebbene non sia piena di software per PlayStation 5, la sezione giochi free to play del PlayStation Store include anche una selezione di giochi gratis per PS5 da scaricare a costo zero. Vediamo quali sono i giochi più interessanti disponibili per il download.

Parliamo naturalmente dei soli titoli nativi o ottimizzati per PS5, senza tenere conto dei giochi per PlayStation 4 giocabili in retrocompatibilità, per il quale si apre ovviamente un mondo a parte.

Iniziamo da Fortnite per PS5, il gioco di Epic Games è disponibile in una versione ottimizzata per la nuova console Sony che include Battaglia Reale e Modalità Creativa. Altro gioco da consigliare è ovviamente Destiny 2 gratis, la versione free to play dello shooter Bungie permette di giocare in singolo e in multiplayer e di accedere ad un gran numero di contenuti PvE e PvP.

Anche Warframe è gratis su PS5 così come War Thunder, inoltre vi segnaliamo Astro's Playroom gratis (preinstallato in ogni caso su ogni PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital) e Share Factory Studio per PS5, la nuova versione del software per editare e personalizzare le proprie clip. In chiusura spazio a CRSED per PlayStation 5, shooter MMO poco popolare in Europa ma che vale la pena scoprire a costo zero.

Vi ricordiamo poi che siete abbonati a PlayStation Plus potete scaricare gratis il pacchetto di benvenuto PlayStation Plus Collection con 20 giochi PS4: Bloodborne, Days Gone, Detroit Become Human, God of War, inFAMOUS Second Son, Ratchet & Clank, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Until Dawn, Uncharted 4 Fine di un Ladro, Batman Arkham Knight, Battlefield 1, Call of Duty Black Ops III Zombies Chronicles Edition, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Fallout 4, Final Fantasy XV Royal Edition, Monster Hunter World, Mortal Kombat X, Persona 5 e Resident Evil 7 Biohazard.