PlayStation 5: alcuni giochi installano anche la versione PS4 su SSD

Secondo quanto scoperto da TweakTown, nel caso di giochi con upgrade gratis da PS4 a PS5 la nuova console sembra installare su SSD entrambe le versioni del gioco, o almeno questo è quanto accade con Assassin's Creed Valhalla.

Le due versioni risultano indipendenti tra loro e possono essere avviate separatamente, per farlo vi basterà selezionare il gioco dalla schermata Home, premere il tasto Opzioni e successivamente andare alla voce Versione Gioco, dove troverete due applicazioni ben distinte.

A quanto sembra però passare tra le due versioni del gioco comporta alcuni problemi con i salvataggi, inoltre TweakTown fa notare come rimuovendo la versione PS4 sia possibile recuperare quasi 46 GB di spazio su disco. Non è del tutto chiaro se questa particolarità riguardi solamente Assassin's Creed Valhalla, i giochi Ubisoft o magari o anche altri giochi che offrano l'upgrade gratis da PS4 a PS5.

Con ogni probabilità il sistema di gestione degli upgrade deve essere ancora messo a punto, trattandosi di fatto di una novità anche per gli sviluppatori, da qui la presenza di una doppia versione gestita in maniera autonoma. Lo sapevate? Recentemente è stato scoperto un trucco per risparmio spazio sull'SSD di PS5 e guadagnare così preziosi GB liberi.