PlayStation 5: giochi in offerta da Gamelife, tutti gli sconti di giugno

Gamelife ha deciso di scontare una selezione di giochi per PS5, in vendita a prezzo ridotto solamente per un periodo limitato. Una buona occasione per fare scorta di giochi per la nuova console Sony in vista della stagione estiva.

Tra i giochi in offerta troviamo Immortals Fenyx Rising Shadowmaster Edition a 36 euro, MotoGP 21 a 51 euro, Marvel's Avengers a 31 euro e Resident Evil Village a 61 euro. Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition costa 21 euro mentre Outriders Day One Edition è in offerta a 49 euro.



Yakuza Like A Dragon costa 39 euro, HITMAN 3 può essere acquistato a 49 euro, MXGP 2020 è in promozione a 39 euro, RIDE 4 costa 49 euro mentre Immortals Fenyx Rising Edizione Standard viene venduto a 36 euro. Sconti anche su Just Dance 2021 in vendita a 31 euro e NBA 2K21 a 41 euro, infine segnaliamo Watch Dogs Legion a 36 euro e Assassin's Creed Valhalla a 46 euro.



Sul sito di Gamelife trovate tutte le promozioni del mese di giugno oltre al volantino con tutte le offerte su console, videogiochi, accessori, giochi da tavolo, gadget e set LEGO, su questi ultimi per tutto il mese è presente il 20% di sconti su un vasto assortimento di prodotti.