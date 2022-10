PlayStation 5: quali giochi supportano il VRR? La lista completa e aggiornata

Abbiamo già visto come funziona il VRR su PlayStation 5, il supporto per il Variable Refresh Rate ha fatto la sua comparsa su PS5 la scorsa primavera ma non tutti i giochi sono compatibili con il VRR. Come fare dunque per capirlo? Semplice, basta seguire la nostra lista aggiornata.

Vi abbiamo spiegato come attivare il VRR su PlayStation 5, per supportare il Variable Refresh Rate, i giochi devono essere aggiornati dagli sviluppatori con una patch, ecco l'elenco dei giochi PS5 VRR, lista aggiornata a ottobre 2022.

PlayStation 5 lista giochi VRR

Astro's Playroom

Back 4 Blood

Call of Duty Vanguard

Call of Duty Black Ops Cold War

Call of Duty Modern Warfare II

Deathloop

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

Dying Light 2

DiRT 5

Godfall

Ghostwire Tokyo

Ratchet & Clank Rift Apart

Resident Evil Village

Marvel's Spider-Man Miles Morales

Marvel's Spider-Man Remastered

The Last of Us Part 1

Tiny Tina's Wonderlands

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard

Uncharted L'Eredità dei Ladri

Tra i giochi compatibili troviamo Dying Light 2, The Last of Us Parte 1, Destiny 2, Call of Duty Modern Warfare 2, Deathloop, Ghostwire Tokyo, Resident Evil Village e Ratchet & Clank Rift Apart, solamente per citarne alcuni, tenendo sempre presente come la situazione sia in continua evoluzione. Vi ricordiamo che il VRR su PS5 non è compatibile con la risoluzione 1440p.