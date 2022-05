PlayStation 5: tutti i giochi sviluppati con Unreal Engine 5

Sono sempre di più i giochi in sviluppo con Unreal Engine 5 ma quali di questi usciranno su PlayStation 5? Abbiamo pensato di stilare una lista dei giochi Unreal Engine 5 in arrivo su PS5, anche se per molti di questi non c'è ancora una finestra o una data di lancio precisa.

La lista è in continuo aggiornamento e include giochi come Dragon Quest XII Flames of Fate, Little Devil Inside, Hell Is Us, Sniper Ghost Warrior 3 e The Callisto Protocol, erede spirituale di Dead Space in uscita entro la fine dell'anno. Da segnalare anche il nuovo BioShock, del quale però non sappiamo assolutamente nulla essendo il gioco scomparso dai radar da molti anni.

Giochi Unreal Engine 5 per PS5

BioShock

Black Myth Wukong

Dragon Quest XII Flames of Fate

Echoes of the End - 2022

Fortnite - Fine 2022

Hell Is Us - 2023

Instinction

Kingdom Hearts IV

Layers of Fear 3 - 2022

Little Devil Inside - 2022

Off The Grid

Mass Effect

Rocket League - 2022

Sniper Ghost Warrior 3 - 2023

The Callisto Protocol - 2022

Anche Kingdom Hearts 4 utilizzerà l'Unreal Engine 5, sebbene attualmente il gioco sia in sviluppo con l'Unreal Engine 4, tuttavia gli sviluppatori hanno intenzione di effettuare l'upgrade al nuovo motore durante il ciclo di sviluppo. Chiaramente l'elenco è ancora parziale e assolutamente non definitivo, altri giochi si aggiungeranno alla lista nell'immediato futuro.