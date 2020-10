PlayStation 5: i giochi usciranno prima della console in Italia

Amazon Italia e tutti i principali rivenditori del nostro paese hanno aggiornato le date di uscita dei giochi di lancio di PlayStation 5, questi non sono più previsti per il 19 novembre bensì per il 12 dello stesso mese. La console però arriverà solamente qualche giorno dopo.

A quanto pare Sony ha deciso di lanciare i giochi per PlayStation 5 in Europa il 12 novembre, lo stesso giorno la console sarà disponibile in Nord America e altri territori ma non in Italia, dove arriverà invece il 19 novembre. Di seguito trovate i link per il preordine diretto su Amazon.it, dove potrete verificare anche la nuova data di uscita aggiornata

Giochi PS5 al lancio

Dei giochi citati sopra l'unico non pubblicato da Sony Interactive Entertainment è Assassin's Creed Valhalla, anche questo in arrivo il 12 novembre, mentre produzioni come Call of Duty Black Ops Cold War e Watch Dogs Legion per PS5 sono ancora privi di una data precisa, al momento il riferimento per la disponibilità dei due giochi e altri titoli terze parti è fissato ad un generico fine 2020.