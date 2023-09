Offerta Sony: un gioco gratis per i nuovi possessori di PS5, ma non in Italia

Forte del grande successo di PlayStation 5 che è andata bene ad agosto in Europa e dell'aumento del +200% rispetto all'anno precedente, Sony ha dato il via ad una nuova iniziativa per i possessori di PS5: Sony regalerà un gioco agli utenti negli Stati Uniti. La promozione coinvolge una serie di titoli, tutti facenti parte delle IP PlayStation.

Avete capito bene: i titolari di un account PSN idoneo all'offerta- che, per il momento, ricordiamo essere attiva solo negli USA -, potranno ricevere entro il 20 ottobre 2023 un videogioco gratis. Per poter riscattare la promo di cui sopra, sarà necessario acquistare ed attivare una nuova console PS5 entro la suddetta data. Come sottolineato dalla stessa azienda sul sito ufficiale, "l'offerta non è trasferibile e non può essere combinata con altre offerte selezionate".

Quali sono i giochi che verranno regalati da Sony? Qui di seguito vi riportiamo l'elenco completo:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man: Remastered

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Ghost of Tsushima Director’s Cut

Ratchet & Clank: Rift Apart

Demon’s Souls

The Last of Us Part I

Sackboy: A Big Adventure

Returnal

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Death Stranding: Director’s Cut

Per poter accedere all'iniziativa, bisognerà fare il login con il proprio account su PS5 e bisognerà cliccare sul banner apposito che comparirà tra le pagine dello store di PlayStation. Per maggiori informazioni, trovate il link al comunicato di Sony in calce alla notizia. Al momento non vi sono novità sull'attivazione della promo in Italia, ma non è da escludere che questa offerta possa giungere anche qui da noi nel prossimo futuro. Dopo l'annuncio della Deep Earth Collection di PS5, Sony ha dato il via ad un'offerta vantaggiosa per i nuovi utenti.