PlayStation 5: il gioco più scaricato di febbraio continua a fare magie sulla console Sony

Con il mese di febbraio ormai giunto alla sua chiusura, il noto portale PlayStation Blog ha rivelato la classifica dei giochi più scaricati tra le piattaforme dell'ecosistema PlayStation, al cui macro-elenco di piattaforme che hanno accolto le nuove produzioni videoludiche che hanno lasciato il segno si è aggiunto anche PSVR2.

Ma quali sono stati i giochi con più download di febbraio 2023 su PS5? La risposta potrebbe non sorprendere molti, visto il grande successo dell'ultimo lavoro targato Warner Bros. Gaming e Avalanche Software con la riproposizione in chiave digitale del Wizarding World.

I risultati conseguiti da Hogwarts Legacy sono più che positivi, addirittura tali da portarlo in cima alle classifiche dei giochi più scaricati su PS5 negli Stati Uniti, nel Canada e in Europa. Non a caso, infatti, a sole poche settimana d'uscita del gioco si parla già del possibile sequel e DLC di Hogwarts Legacy che potrebbero essere realtà.

Giochi più scaricati su PS5 in US/Canada

Hogwarts Legacy

NBA 2K23

Grand Theft Auto V

MAdden NFL 23

Call of Duty: Modern Warfare 2

The Last of Us Parte 1

FIFA 23

Dead Space

Atomic Heart

Wild Hearts

Gran Turismo 7

Gotham Knights

Need For Speed Unbound

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

NHL 23

WWE 2K22

Like a Dragon: Ishin!

God of war Ragnarok

Resident Evil Village

It Takes Two

Giochi più scaricati su PS5 in Europa

Hogwarts Legacy

Grand Theft Auto V

Football Manager 2023

FIFA 23

Call of Duty Modern Warfare 2

NBA 2K23

The Last of Us Parte 1

Gran Turismo 7

Atomic Heart

It Takes two

Need For Speed Unbound

Resident Evil Village

F1 22

Dead Space

Assassin's Creed Valhalla

Wild Hearts

Among Us

Madden NFL 23

WWE 2K22

Cyberpunk 2077

Pur essendovi nelle suddette liste alcuni dei nomi più interessanti nel panorama PlayStation e non solo, ciò che desta il maggior interesse è la presenza di GTA 5 tra i primi giochi - soprattutto in Europa -. Tuttavia, visto il dominio di Grand Theft Auto 5 nella classifica dei giochi di gennaio, ciò non sorprende del tutto.

Intanto, però, la vetta della classifica va a Hogwarts Legacy e al suo egregio lavoro di riproposizione del Wizarding World, alla cui firma viene riportato il nome di Warner Bros. Gaming e Avalanche Software. Qualora foste interessati a conoscere le nostre opinioni sul lavoro svolto dal team di sviluppo, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione su Howgarts Legacy.