PlayStation 5: giubbotti personalizzati per i dipendenti Sony!

Sony ha deciso di festeggiare il lancio di PlayStation 5 inviando alcuni giubbotti commemorativi ai dipendenti che hanno contribuito a rendere possibile il debutto della console sul mercato in un periodo segnato dalla pandemia Coronavirus.

Lo scopriamo grazie alle foto che stanno pubblicando in queste ore sui social i dipendenti di Sony Interactive Entertainment America, da notare i loghi PlayStation stampati ovunque e le numerose personalizzazioni, tra cui la targhetta "PlayStation 5 Launch Team" sul petto, con l'obiettivo di rendere immortale questo momento.

Ovviamente le giacche non sono in vendita (a meno che qualche dipendente non voglia rivenderle a prezzo maggiorato su StockX, cosa di cui dubitiamo fortemente), si tratta di un prodotto commemorativo non disponibile in commercio ma non fatichiamo a credere che qualcuno possa ricevere proposte di acquisto dopo aver pubblicato le foto su Twitter e Instagram

Sony ha venduto 3.4 milioni di PS5 dal lancio e secondo quanto riportato dal DigiTimes, l'azienda sta lavorando per fare in modo di poter garantire almeno 16.8/18 milioni di console da distribuire nel corso del 2021, numeri certamente elevati considerando anche il delicato e difficile periodo storico che ci stiamo trovando ad affrontare.