PlayStation 5 griffata LeBron James: la star NBA firma la cover in Edizione Limitata

L'ingresso di LeBron James nella squadra dei PlayStation Playmakers viene celebrato da Sony con una cover PlayStation 5 in Edizione Limitata 'firmata' dalla star NBA.

L'ultimo oggetto del desiderio dei collezionisti di console in edizione speciale rientra nella nuova collezione di accessori PS5 griffati LeBron James che verrà lanciata più avanti nel 2023. La collezione in edizione limitata della leggenda NBA comprenderà sia la cover speciale per console PlayStation 5 che il controller DualSense con design PlayStation Playmaker.

Ogni elemento grafico scelto dai creativi di Sony rispecchia l'amore nutrito da LeBron James per i videogiochi e la community: lo stesso LeBron, d'altronde, ha partecipato alla realizzazione della cover e del design del DualSense con immagini personali e 'frasi a effetto' che sono stati significativi nel suo percorso di crescita professionale e umano.

"È folle pensare che un ragazzo di Akron cresciuto con i videogiochi stia creando qualcosa del genere", esordisce LeBron James prima di sottolineare come "la progettazione di una cover per console e un controller PlayStation che accennano al lavoro con i miei studenti di I Promise e ricordano da dove veniamo è una cosa piuttosto interessante. Spero che questa iniziativa contribuisca a ispirare tutti coloro che ne saranno coinvolti, magari divertendosi a scoprire il significato di ogni piccolo dettaglio del design".

Il preordine della cover e del DualSense PS5 di LeBron James partirà più avanti nel 2023 su Direct.PlayStation.com. In attesa di sapere se la nuova iniziativa di Sony coinvolgerà anche il mercato italiano, vi invitiamo ad ammirare le versioni custom di Xbox Series X/S a tema The Mandalorian 3.