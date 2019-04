PlayStation 5: e se GTA 6 fosse tra i giochi di lancio nel 2020?

Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato di alcuni presunti leak su PlayStation 5, che anticipavano le caratteristiche della console, oltre ad ipotizzare un reveal nel secondo trimestre di quest'anno, magari con un semplice tease, e un lancio nel 2020.

Sono da poco trapelate anche nuovi informazioni, sempre riconducibili al leak di stamattina, che riguarderebbero però i titoli di lancio di PlayStation 5, ed una line-up che più che attendibile suona un po' come una lista desideri. Noi però la riportiamo per dovere di cronaca: andiamo a vederla insieme.

Innanzitutto al lancio saranno disponibili alcune esclusive, tra cui Gran Turismo 7 con supporto a PlayStation VR, una versione di PUBG free-to-play rimasterizzata in 4K e le remaster di The Last of Us Part 2 (che dunque si confermerebbe titolo cross-gen) e di Ghost of Tsushima, e due o tre altri titoli tripla A e giochi PSVR.

Ma non è finita qui: stando alla fonte infatti, sul fronte dei giochi non in esclusiva, ci sarebbero Battlefield: Bad Company 3, un titolo relativo ad Harry Potter, un nuovo Assassin's Creed e, udite udite, GTA 6.

Grand Theft Auto 6 nel 2020 è veramente un'ipotesi difficile da credere, vista la poca distanza di tempo dall'uscita di Red Dead Redemption 2. Ed è vero che tra il primo Red Dead e GTA 5 ci sono solo due anni di differenza, ma sono stati realizzati da due team diversi, laddove Red Dead Redemption 2 ha richiesto uno sforzo da parte dell'intera Rockstar Games.

Si tratta dunque di un'informazione da prendere con le pinze. Tuttavia sognare non costa niente, no? E allora diteci: che ne pensate dell'eventuale line-up? Quali altri titoli vorreste vedere al lancio di PS5?