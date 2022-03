PlayStation 5 guida: come fissare le icone dei giochi nella home

Probabilmente anche a causa dei problemi causati al funzionamento del PlayStation Plus, saprete sicuramente che nel corso delle ultime ore è stato pubblicato l'update 22.01-05 di PlayStation 5, il quale introduce diverse funzionalità inedite per la console di ultima generazione Sony. Una di queste feature riguarda proprio la schermata principale.

Fino ad oggi, il giocatore non aveva il pieno controllo del menu home di PlayStation 5, i cui riquadri mostravano solo una parte dei giochi installati in memoria e con un ordine basato sul loro ultimo avvio. Con l'ultimo aggiornamento di sistema della console di ultima generazione, questo specifico aspetto dell'interfaccia utente ha subito un imporante cambiamento e grazie ad esso è ora possibile apportare qualche piccola modifica alla home per avere sempre a portata di click i giochi più amati, a prescindere dalla frequenza con la quale questi vengono avviati.

Per 'bloccare' il riquadro di un gioco sulla home di PS5 basta seguire pochi e semplici passi. Dopo aver posizionato il cursore sul titolo che volete sempre sulla pagina principale, premete il tasto Options sdel vostro DualSense e, una volta aperto il menu a tendina, scorrete fino in fondo: abilitate l'opzione per bloccare il gioco nella schermata principale e avrete finito. Il processo inverso è il medesimo e vi permetterà di rimuovere invece il gioco tra i riquadri fissi nella schermata.

Sappiate inoltre che il numero di icone contemporaneamente presente in questa particolare schermata dei menu della vostra playStation 5 è stato aumentato, quindi è possibile utilizzare la funzione di pin dei giochi nella home ad un numero maggiore di prodotti rispetto a quanti se ne vedevano con il precedente firmware. Nel caso in cui foste curiosi di saperlo, il numero era di undici con la vecchia versione e ora è passato ad un massimo di quattordici.

Sebbene alcuni utenti stiano riscontrando problemi nell'effettuare l'aggiornamento, vi ricordiamo che è disponibile anche un nuovo update per il controller e sulle nostre pagine potete trovare la guida con i consigli su come aggiornare il DualSense di PlayStation 5.