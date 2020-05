PlayStation 5: per l'insider Tidux la console supporterà il VRS, tirando in ballo RDNA3

Ancora una volta Twitter è fonte di interessanti rumor sulla next-gen. Il noto insider Tidux, dopo una serie di post misteriosi, ha dichiarato che PlayStation 5 sfrutterà tutte le potenzialità dell'architettura RDNA2 con tanto di VRS, arrivando persino a tirare in ballo un futuro supporto per le caratteristiche di RDNA3.

L'insider Tidux ha infatti scritto sul proprio account Twitter che PlayStation 5 supporterà tutte le caratteristiche di RDNA 2, compreso il tanto discusso Variable Rate Shading non ancora confermato da Sony. Tuttavia Tidux non si è fermato qui, dichiarando anche che PS5 potrà supportare alcune caratteristiche esclusive e arriverà addirittura ad abbracciare le potenzialità di RDNA3, architettura non ancora annunciata persino dalla stessa AMD.

Mentre non ci sono dubbi sul fatto che PlayStation 5 supporti le caratteristiche dell'architettura RDNA2 custom, il tanto chiacchierato VRS non è ancora stato confermato dai vertici di Sony. Tuttavia secondo alcune fonti la possibilità che PS5 possa usufruire dei vantaggi portati dal Variable Rate Shading è realistica. Il VRS, per chi non lo sapesse, è una particolare tecnica di rendering capace di dare priorità, in termini di potenza di calcolo e quindi di prestazioni, ai singoli elementi principali piuttosto che a tutta la scena che appare su schermo.

Discorso più controverso invece quello sul supporto ad alcune caratteristiche della presunta architettura RDNA3. AMD infatti non ha ancora svelato tutti i dettagli dell'architettura RDNA2, che farà il suo esordio il prossimo autunno su PlayStation 5 e Xbox Series X e sulla nuova linea di schede grafiche. Benché la società di Sunnyvale abbia già presentato la roadmap delle sue nuove architetture, RDNA3 è prevista non prima del 2022. Per questo motivo vi invitiamo a prendere queste informazioni come semplici chiacchiere, fino ad un eventuale conferma ufficiale da parte dei vertici di Sony.