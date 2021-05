PlayStation 5: integrazione con Discord in arrivo, Jim Ryan annuncia la partnership

Sony Interactive Entertainment ha annunciato, tramite il proprio sito ufficiale, una nuova collaborazione con Discord per integrare la famosa piattaforma di comunicazione con PlayStation 5 e con la relativa applicazione mobile.

L'annuncio arriva con un comunicato firmato da Jim Ryan, attuale presidente e CEO di SIE: "In PlayStation siamo costantemente alla ricerca di nuovi modi per consentire ai giocatori di tutto il mondo di entrare in contatto tra loro, formare nuove amicizie e community e condividere esperienze e ricordi duraturi. Con questo spirito siamo entusiasti di annunciare una nuova partnership con Discord, il servizio di comunicazione reso popolare dai giocatori e utilizzato da oltre 140 milioni di persone ogni mese in tutto il mondo. Insieme, i nostri team stanno già lavorando duramente per collegare Discord con la vostra esperienza social e gaming su PlayStation Network. Il nostro obbiettivo è quello di integrare l'utilizzo di Discord e PlayStation sulle console e sui sistemi mobile a partire dall'inizio del prossimo anno, consentendo ad amici, gruppi e community di emergere, divertirsi e comunicare più facilmente mentre giocano".

Il comunicato descrive poi l'operazione intrapresa da Sony: "Per dare vita a queste esperienze SIE ha fatto un investimento di minoranza come parte del round Series H di Discord. Sin dalla prima conversazione con i fondatori Jason Citron e Stan Vishnevskiy sono stato ispirato dal loro amore per i giochi e dalla passione condivisa dai nostri team per aiutare a riunire amici e community in modi nuovi. Consentire ai giocatori di formare community e condividere esperienze di gioco è al centro della nostra azione, quindi siamo entusiasti di iniziare questo viaggio con uno dei servizi di comunicazione più popolari del mondo".

Insomma, a partire dall'inizio del 2022 le console di casa Sony potranno godere di un'integrazione più profonda con Discord. Non rimane che attendere ulteriori novità sui tempi e sulle modalità dell'operazione. Intanto un nuovo trailer mette in mostra il supporto ai 120 fps di PlayStation 5.