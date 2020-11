PlayStation 5: interfaccia, impostazioni e retrocompatibilità nei nuovi video di Sony

Ad un giorno dalla scadenza degli embarghi su PlayStation 5, Sony ha pubblicato una serie di filmati che spiegano come impostare la console next-gen, utilizzare il proprio account e trasferire i dati dalla vecchia PlayStation 4.

I video tutorial arrivano direttamente dal canale ufficiale di PlayStation Support e mostrano nel dettaglio il contenuto dei menù e la nuova interfaccia. Nel primo filmato viene infatti spiegato come regolare le impostazioni per ottimizzare l'esperienza di gioco su PlayStation 5 grazie alle funzionalità come il feedback tattile, i trigger adattivi e l'audio 3D. Il secondo video spiega invece come importare il proprio ID online e tutti gli amici, i trofei, i fondi del portafoglio e i vari diritti sui contenuti con pochi semplici passaggi. L'ultimo tutorial è infine dedicato al trasferimento dei salvataggi da PlayStation 4 e alla funzionalità di retrocompatibilità di PlayStation 5. Insomma, tre utili video introduttivi alla nuova esperienza next-gen di casa Sony.

Proprio oggi il colosso nipponico ha annunciato che PlayStation 5 non potrà essere acquistata fisicamente nei negozi al lancio, se non attraverso una prenotazione. In attesa di mettere le mani sulla console, vi ricordiamo che domani ci sarà la maratona review di PlayStation 5 sul nostro canale Twitch!