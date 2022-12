PlayStation 5 introvabile: la crisi finirà nel 2023? Importanti indicazioni da Jim Ryan

Jim Ryan è intervenuto nel corso dei PlayStation Partner Awards 2022: il CEO di Sony Interactive Entertainment ha offerto delle importanti indicazioni sull'aumento di scorte di PlayStation 5 nel 2023 e, con esso, sulla possibile vendita in negozio della console di ultima generazione.

Gli organizzatori dell'evento di PlayStation Asia che ha visto trionfare Elden Ring e Genshin Impact hanno trasmesso un messaggio registrato dallo stesso Ryan: il massimo esponente di SIE si è scusato per i disagi causati dai problemi logistici e produttivi affrontati dal colosso tecnologico giapponese e, nel ringraziare gli utenti per la comprensione, ha riferito che la catena di distribuzione è tornata a lavorare a pieno regime.

Il CEO di Sony Interactive Entertainment ribadisce il concetto sottolineando che i problemi che hanno reso PlayStation 5 introvabile sin dal lancio della console sono stati risolti, quantomeno per i mercati asiatici: Ryan promette infatti di distribuire un numero sensibilmente maggiore di PS5 in Giappone (e nel resto dell'Asia) nel corso del 2023.

L'intervento del dirigente Sony, ovviamente, apre degli importanti spiragli per un 'ritorno alla normalità' nella distribuzione di console PlayStation, con la speranza che la catena di approvvigionamento coinvolga anche i negozianti desiderosi di riempire i propri scaffali di bundle PS5.

Le dichiarazioni di Ryan, è bene ribadirlo, si riferiscono al solo mercato asiatico, di conseguenza non sappiamo se i problemi logistici e produttivi che hanno interessato fino ad oggi la distribuzione di PlayStation 5 in Europa e Nord America siano destinati a proseguire o meno. Un importante 'contributo alla causa', ad ogni, potrebbe offrirlo il rumoreggiato nuovo modello di PS5 Slim in arrivo nel 2023, una console descritta dalle 'gole profonde' con design modulare e lettore di dischi estraibile per facilitarne la produzione e la distribuzione.