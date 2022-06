PlayStation 5 introvabile? Niente paura, è finalmente arrivata la GameStation 5

Cara vecchia PolyStation, quanto tempo è passato... Nel corso dei decenni i Famiclone si sono evoluti diventando delle vere e proprie retroconsole capaci di emulare decine di piattaforme. Non è questo però il caso della nuova fiammante GameStation 5, un vero e proprio clone "vecchio stile" del Nintendo NES, con il design della PS5.

E' lo YouTuber Spawn Wave a svelarci le meraviglie di GameStation 5, nulla più e nulla di meno del solito clone del Famicom/NES con 200 giochi 8-bit preinstallati, tra grandi classici com Pac-Man e Super Mario e hack rom come Super Mario 14 e simili, anche in questo caso niente di nuovo sotto il sole da momento che questi prodotti condividono in gran parte la medesima lista di giochi.

Particolarmente ricca la dotazione, nella scatola di GameStation 5 troviamo la console, uno stand, un modernissimo cavo AV RGB, alimentatore e due controller cablati modellati sul design del joypad della prima PlayStation, come ci si aspetterebbe da un degno erede spirituale della PolyStation. Manca solamente la pistola a infrarossi...

Vi abbiamo incuriosito? Probabilmente no, ma in ogni caso sappiate che GameStation 5 è reperibile facilmente sul web ad un prezzo di circa 25 euro... soldi che in ogni caso vi consigliamo caldamente di risparmiare, a meno che non abbiate proprio voglia di acquistare l'ennesimo Famiclone.