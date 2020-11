PlayStation 5 è introvabile: prezzi da urlo su alcuni portali

Non è un segreto che le scorte di PlayStation 5 in arrivo nei negozi siano limitate e non tutti riusciranno ad accaparrarsi una console dal day one, previsto per il prossimo giovedì 19 novembre 2020. Approfittando della situazione, c'è già chi sta lucrando grazie alla vendita della console a prezzi a dir poco folli.

Su portali come eBay, sui quali sono i venditori a scegliere il prezzo, è infatti possibile acquistare una PlayStation 5 ad un prezzo che oscilla tra gli 850 e i 1.200 dollari. In alcuni casi, però, la situazione è andata ben oltre il rincaro di circa il 100% e alcuni venditori hanno deciso di rendere disponibili alcuni modelli a cifre pazze: parliamo nello specifico di una PlayStation 5 piazzata a più di 14.000 dollari e venduta qualche settimana fa. In questo caso si tratta di una cifra incredibilmente elevata e con la quale si potrebbero acquistare ben ventotto PS5 in versione standard, ovvero il modello più costoso tra quelli in arrivo e dotato di lettore ottico, perfetto per chi possiede una vasta collezione di giochi PS4 su disco. Purtroppo anche Xbox Series X e Xbox Series S stanno subendo una sorte simile, anche se in questo caso il rincaro è minore.

