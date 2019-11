PlayStation 5: le ipotetiche cartucce potrebbero essere espansioni di memoria SSD?

Lo scorso sabato il sito LetsGoDigital ha scoperto un brevetto di Sony Interactive Entertainment per una cartuccia PlayStation. Ovviamente le speculazioni sono iniziate subito e con il passare dei giorni l'idea comune è che questo nuovo tipo di cartuccia sia destinata alla PlayStation 5.

Il brevetto è stato richiesto nello stesso ufficio brasiliano dove è stata presentata la domanda per il famoso kit di sviluppo di PlayStation 5 e il progettista della cartuccia è Yujin Morisawa, Senior Art Director di Sony Interactive Entertainment. LetsGoDigital è andato oltre, realizzando un render dettagliato delle ipotetiche cartucce per PS5. Rimane da capire se e quale ruolo avranno. La risposta più verosimile riguarda l'utilizzo di tali cartucce come espansione di memoria SSD. Il sito ipotizza che utilizzando una memoria espandibile, la nuova console di casa Sony potrebbe essere messa sul mercato con uno spazio di archiviazione ridotto e a prezzi più contenuti, permettendo poi agli utenti più esigenti di espandere la memoria a proprio piacimento. I costi attuali della tecnologia SSD potrebbero rendere l'ipotesi plausibile.

Intanto continuano ad emergere sogni e speranze per la prossima generazione: dall'assenza di caricamento al nuovo standard del Ray Tracing, PlayStation 5 e Xbox Scarlett hanno ancora molto da svelare.