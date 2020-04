PlayStation 5: per Jason Schreier bisognerà attendere 'ancora qualche settimana'

Il pomeriggio di Twitter ha preso una connotazione decisamente next-gen. Dopo aver postato il prossimo evento di Inside Xbox nel quale verranno svelati i primi giochi per la nuova Xbox Series X, il giornalista Jason Schreier si è sbilanciato sulla presentazione della concorrente PlayStation 5.

Nel nuovo episodio di Inside Xbox previsto per il 7 maggio verranno infatti mostrati i primi giochi, probabilmente third party, per Xbox Series X. Rispondendo ad alcuni fan sulle tempistiche di un'eventuale presentazione di PlayStation 5, il famoso giornalista Jason Schreier si è sbilanciato rispondendo "Few more weeks I believe", rimandando quindi di poche settimane il probabile lancio della console di casa Sony. D'altronde i mesi di maggio e giugno sono storicamente riservati alla presentazione dei nuovi hardware da gioco e anche questa volta, nonostante le particolari condizioni globali, le nuove console potrebbero mostrarsi proprio in questo periodo.

La cancellazione dell'E3 2020 ha sicuramente stravolto i piani dell'industria ma molti attori hanno comunque reagito positivamente con la creazione di eventi come il Summer of Games o il Future Games Show. Anche Sony e Microsoft non saranno da meno e da tempo si vocifera di nuovi eventi previsti per l'estate.