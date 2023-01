PlayStation 5: un leak conferma che l'arrivo di Discord è sempre più vicino

È ormai da mesi che si parla della possibile integrazione di PlayStation 5 in Discord, così da consentire ai videogiocatori di comunicare attraverso la popolarissima applicazione. Proprio in queste ore, potrebbe essere arrivata un'ulteriore conferma dell'imminente arrivo della partnership.

Come riportato dall'insider Tidux e da altri volti noti del mondo PlayStation, l'ultimo aggiornamento dell'applicazione per PC e dispositivi mobile sembrerebbe includere un notevole quantitativo di riferimenti a PlayStation 5 nel codice. Non stiamo parlando di piccoli indizi, ma di tutto ciò che riguarda l'integrazione di Discord in PS5, con tanto di menu, messaggi e sistemi per effettuare il collegamento fra le due piattaforme. Sembra quindi che con l'ultimo aggiornamento di Discord sia stato introdotto tutto il necessario per il funzionamento dell'applicazione con la console di ultima generazione targata Sony. A questo punto è lecito aspettarsi un annuncio ufficiale nei prossimi giorni, così che gli utenti possano iniziare a predisporre i loro account per la chat vocale.

Prima di lasciarvi alla serie di tweet che svelano ogni dettagli sul leak, vi ricordiamo che proprio oggi è stato confermato che nel 2023 non dovrebbero più esserci problemi di scorte per PlayStation 5, la cui disponibilità sta aumentando sensibilmente in tutti i paesi del mondo.