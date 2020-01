PlayStation 5: leak data di uscita, prezzo e presentazione

Un leak emerso in queste ultime ore sembra svelare numerosi dettagli su PlayStation 5 tra cui la data di presentazione e di lancio, oltre al prezzo per i principali mercati. Scopriamoli insieme, ribadendo come quanti riportato di seguito sia da prendere con le dovute precauzioni in attesa di conferme o smentite.

Il leak è nato su 4Chan e si è diffuso in seguito su forum come ResetERA e altre fonti più o meno note, in ogni caso i dubbi sono molti, e tutti leciti. Secondo quanto riportato, la console sarà presentata il 5 febbraio durante uno speciale PlayStation Meeting organizzato a New York, un vero e proprio evento stampa per annunciare al mondo il design, le specifiche tecniche ed i primi giochi di PS5. Durante lo show Sony dovrebbe porre il focus su caricamenti rapidi, installazioni modulari e il supporto Cloud.

Sempre stando alla misteriosa fonte, PS5 avrà una potenza pari a 10 TeraFLOPS con specifiche equiparabili a quelle di Xbox Series X, il lancio sarebbe previsti per ottobre 2020 al prezzo di 449 euro in Europa con un solo modello disponibile, apparentemente senza bundle o varianti di alcun tipo.

Da notare come il leak faccia riferimento alla partecipazione di Sony all'E3 2020, smentita però dall'annuncio di ieri. Riportiamo il tutto per dovere di cronaca.