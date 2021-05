PlayStation 5 legge i dischi con film Blu-Ray Ultra HD 4K?

Con l’arrivo della nuova generazione di console, che vede scontrarsi sul campo di battaglia dell’hardware videoludico PlayStation 5 e Xbox Series X|S, le risoluzioni 4K native sembrerebbero essere finalmente diventate uno standard per la maggior parte delle produzioni di alto livello, dopo i tentativi con PlayStation 4 Pro e Xbox One X.

Se però da un lato la possibilità di riprodurre i videogiochi con risoluzioni ultra HD e definizioni sempre migliori è stata fin da subito al centro della comunicazioni di Sony per la promozione della propria PlayStation 5, lo stesso non è successo per quanto riguarda l’eventuale possibilità di riprodurre dischi Blu-Ray in 4K, una caratteristica richiesta da moltissimi utenti - soprattutto dagli amanti del cinema - creando così un po' di confusione tra il pubblico.

Chiariamo subito, quindi, che PS5 permette la lettura e la riproduzione di dischi Blu-Ray Ultra HD, ed è la prima volta che questo accade nella storia delle console del colosso giapponese, poiché in passato gli unici Blu-Ray supportati erano quelli con risoluzione Full HD 1080p. Naturalmente, il supporto alla riproduzione dei dischi Blu-Ray non è disponibile per tutte le versioni di PlayStation 5, ma solamente per l’edizione standard, ovvero quella che che possiede il lettore ottico per i dischi: la Digital Edition non sarà invece in grado di leggere e riprodurre i dischi Blu-Ray, poiché banalmente non possiede il lettore fisico necessario.

Tutti coloro che desiderano guardare un film in Blu-Ray Ultra HD attraverso la propria PlayStation 5 potranno quindi farlo senza perdere qualità dell'immagine, a patto però di riuscire a recuperare una console: Sony prevede infatti carenza di scorte PS5 ancora per molti mesi.