La PlayStation 5 legge i giochi della console PS3 e PS2?

Nonostante PS5 sia uscita ormai da qualche mese sono ancora in molti a domandarsi se sia possibile inserire e riprodurre i dischi dei giochi PlayStation 3 e PlayStation 2 nel lettore di PlayStation 5. I giochi delle vecchie PlayStation funzionano sulla PS5?

La risposta è purtroppo no: PlayStation 5 non è in grado di leggere direttamente il contenuto dei dischi dei giochi della generazione PlayStation 2 e PlayStation 3, né tantomeno è in grado di eseguire i videogiochi stessi. Per ovviare a questa mancanza, tuttavia, i team di sviluppo di Sony hanno provveduto a rendere disponibili una parte dei titoli più famosi pubblicati per PlayStation 2 sul PlayStation Store permettendo alla console di nuova generazione della casa giapponese di poterne riprodurre una versione digitale in modalità retrocompatibilità.

Tutti i giochi che prevedono questa possibilità dovranno però essere nuovamente acquistati dal negozio di PlayStation, e non vi basterà quindi essere in possesso di un supporto fisico originale per utilizzare la versione retrocompatibile del gioco, mentre alcuni di essi possono essere provati senza costi aggiuntivi da tutti i giocatori che possiedono un abbonamento attivo al servizio PlayStation Now.



Di fatto abbonarsi a PlayStation Now è il modo più veloce e sicuro per avere accesso ad un vasto catalogo di giochi per PS2, PS3 e PS4 funzionanti sia su PlayStation 5 che su PC. In definitiva la retrocompatibilità fisica su PS5 è limitata ai soli giochi PlayStation 4.