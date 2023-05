PS5 Slim, PS5 PRO, Q Lite e Project Leonardo: le date di uscita secondo Tom Henderson

La Fase 2 di PlayStation 5 sta per partire: ne è certo il noto leaker Tom Henderson che, dalle colonne di Insider-Gaming, rende note le possibili tempistiche di lancio degli accessori e delle console della cosiddetta 'seconda fase' dell'attuale generazione di piattaforme Sony.

Dopo aver correttamente anticipato l'annuncio di DualSense Edge e delle revisioni hardware di PS5, Tom Henderson torna alla carica per riassumere tutte le voci di corridoio raccolte dalle sue 'gole profonde' interne a Sony.

A detta del collaboratore di Insider-Gaming, il primo dei tanti prodotti che il colosso tecnologico giapponese conta di lanciare da qui a breve è Project Leonardo, il già annunciato controller per giocatori con disabilità che Sony punta a commercializzare entro fine 2023 per rendere l'ecosistema PlayStation ancora più accessibile e inclusivo.

La Fase 2 di PlayStation 5, spiega Henderson, entrerà nel vivo con il lancio a settembre di PlayStation 5 con lettore dischi estraibile, una sorta di PS5 Slim caratterizzata da un nuovo design modulare che dovrebbe soppiantare gli attuali modelli di PlayStation 5.

La scaletta di Henderson prosegue con il Project Nomad e Project Voyager, le nuove cuffie e auricolari wireless che il team PlayStation dovrebbe commercializzare da qui alla fine dell'attuale anno fiscale (ovvero entro aprile 2024).

La seconda fase di PlayStation 5 coinvolgerà anche la sempre più rumoreggiata PlayStation Q Lite, la console portatile per il game streaming che dovrebbe garantire l'accesso 'in remoto' ai videogiochi PS5 in 1080p e a 60fps su uno schermo da 8 pollici e con funzionalità evolute come il feedback aptico e i trigger adattivi derivate dal controller DualSense. La console dovrebbe approdare sul mercato nel quarto trimestre di quest'anno (e quindi tra settembre e dicembre 2023).

I piani di Sony culmineranno a fine 2024 con il lancio di PS5 PRO, il modello mid-gen di PlayStation 5 al centro di numerose anticipazioni provenienti da diverse fonti attendibili. A tal proposito, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento con un riassunto di tutti i rumor su PS5 PRO.