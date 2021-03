PlayStation 5 Lineup Presentation: nuovo video con Deathloop, Returnal e FF7

Sony Interactive Entertainment Japan Asia ha pubblicato un video intitolato PlayStation 5_Lineup_Presentation_File_2021-03, il filmato della durata di circa cinque minuti riassume alcuni dei giochi disponibili e in arrivo su PS5.

In ordine, la clip mostra brevi spezzoni dei seguenti titoli: Final Fantasy XIV, Final Fantasy VII Remake Intergrade, Resident Evil Village, Deathloop, Returnal, Nioh Complete Edition Remastered, Nioh 2 Complete Edition Remastered, Call of Duty Black Ops Cold War, Fortnite, Godfall, Demon's Souls, Guilty Gear Strive, Scarlet Nexus, Ratchet & Clank Rift Apart, Balan Wonderworld, Destruction AllStars, Judgment, Sackboy A Big Adventure, Mobile Suit Gundam Battle Operation 2, Yakuza Like A Dragon e Devil May Cry 5 Special Edition.

Un video piuttosto lontano dagli standard occidentali e pensato ovviamente per il solo pubblico asiatico, un trailer recap dei giochi PlayStation 5 già disponibili e in arrivo prossimamente. Ricordiamo che per il 21 marzo è in programmo l'evento Play Play Play, un talk show con protagonisti gli sviluppatori di Final Fantasy VII Intergrade e Resident Evil Village. Anche in questo caso parliamo di un evento dedicato al pubblico asiatico, come confermato dalla totale assenza di una edizione tradotta in lingua inglese.

Vi è piaciuta la nuova clip PlayStation 5_Lineup_Presentation_File_2021-03? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.