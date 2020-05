PlayStation 5: Lisa Su, Ceo di AMD, si dice entusiasta dell'architettura RDNA2

La presentazione dell'Unreal Engine 5 ha aperto le porte alla grafica next-gen ed in particolare ha mostrato i primi poligoni in movimento sulla nuova PlayStation 5 di Sony. Per celebrare l'evento anche il CEO di AMD Lisa Su ha voluto dire la sua.

AMD ha infatti collaborato con Sony alla creazione dell'hardware che darà vita alla nuova PlayStation 5. Celebrando la presentazione dell'Unreal Engine 5 e della tech demo dal titolo "Lumen in the Land of Nanite" sulla PS5, il CEO dell'azienda Lisa Su ha voluto dare il suo contributo, condividendo il filmato e dichiarando: "Spettacolari i nuovi contenuti che girano su PlayStation 5. Bellissimo vedere all'opera l'architettura Radeon RDNA2. Fantastica demo da parte di Epic Games".

PlayStation 5, così come la concorrente Xbox Series X, basano infatti il loro hardware sulle tecnologie sviluppate dal colosso di Sunnyvale, tra le quali spicca una versione personalizzati dell'architettura RDNA2 che porterà in dote una serie di caratteristiche ancora inedite nel mondo console.

Intanto Epic ha descritto nel dettaglio il nuovo sistema di illuminazione dell'Unreal Engine 5 che non utilizza il ray tracing ma fornisce un livello di dettaglio e realismo impressionante.