La PlayStation 5 di Marvel's Spider-Man 2 allontana l'uscita di PS5 Slim?

Da tempo si parla della nuova PS5 Slim (a quanto pare, però, non sarà troppo Slim) in uscita a settembre, l'annuncio della PlayStation 5 Limited Edition di Marvel's Spider-Man 2 sembra però fare a cazzotti con i rumor degli ultimi tempi... Perché? Proviamo a spiegarci.

Dal primo settembre 2023, Sony metterà in vendita la PS5 Limited Edition di Marvel's Spider-Man 2, si tratta del modello attuale della console e non di una revisione o una versione aggiornata, semplicemente il modello già in commercio con cover personalizzate e altri accorgimenti estetici in linea con il design e lo stile del gioco Insomniac.

Fino a qui, niente di strano, sembra però assurdo che Sony voglia lanciare in contemporanea la "nuova" PlayStation 5 Slim e al tempo stesso una console "vecchio modello" in edizione limitata dal momento che, sempre secondo i rumor, la nuova PS5 uniformerà la produzione lasciando un solo modello e rendendo il lettore ottico un accessorio esterno. Oppure, Sony voleva così smaltire le scorte di magazzino per fare spazio all'arrivo del nuovo modello?

Dunque chi comprerà la PS5 di Marvel's Spider-Man 2 si troverà tra le mani una console già vecchia? A settembre rischiamo di trovare sugli scaffali anche la "nuova" PlayStation 5, magari ad un prezzo più basso del modello vecchio? Un paradosso che Sony deve assolutamente evitare per non generare confusione nei consumatori.

Sarebbe stato meglio, forse, presentare la PS5 Slim di Marvel's Spider-Man 2 ed avere un solo modello sugli scaffali dal primo settembre... o forse la revisione della console uscirà più avanti, magari a novembre? Sempre Ammesso che la nuova PS5 esista davvero, certo, ma considerando le fonti estremamente attendibili coinvolte nei leak, ci sono pochi dubbi a riguardo.

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.