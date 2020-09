PlayStation 5: il Media Remote includerà i tasti per Netflix, YouTube, Disney+ e Spotify

Mostrato durante l'evento di presentazione di PlayStation 5, il nuovo Media Remote che accompagnerà la console targata Sony non ha ricevuto attenzioni particolari. Ora un sito brasiliano sembra aver messo le mani sulla lista di funzionalità dell'accessorio, comprese quelle relative alle principali piattaforme di streaming.

Stando alla lista delle istruzioni in possesso del sito Technoblog il nuovo Media Remote controller per PlayStation 5 porterà in dote una serie di tasti che permetteranno l'accesso diretto ai principali servizi di streaming. Dalle immagini rese pubbliche fino ad oggi si può notare la presenza di quattro grandi tasti senza alcun contrassegno nella parte inferiore del telecomando, pulsanti che saranno riservati alle piattaforme Netflix, YouTube, Spotify e Disney+.

Anche se la notizia non ha nulla di sorprendente, questo significa che le applicazioni dei relativi servizi di streaming saranno disponibili al lancio della nuova PlayStation 5. Molto probabilmente comunque i tasti saranno personalizzati su base geografica in base ai servizi disponibili nei vari paesi in cui il telecomando sarà commercializzato. Come annunciato in precedenza Media Remote controller avrà un microfono per i comandi vocali e dovrebbe arrivare sul mercato brasiliano il 17 novembre, data che potrebbe suggerire l'uscita di PlayStation 5.