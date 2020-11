PlayStation 5: Mediaworld anticipa le spedizioni di console e giochi?

Mediaworld potrebbe (il condizionale è d'obbligo) aver deciso di anticipare le spedizioni di PlayStation 5, dei giochi e degli accessori, almeno stando a quanto riportato nelle pagine dei singoli prodotti visibili dall'app eCommerce Mediaworld per smartphone.

Come segnalatoci da alcuni nostri lettori, nel caso di PS5 e PlayStation 5 Digital si parla di una spedizione prevista dal 13 novembre mentre gli accessori come il DualSense e alcuni giochi (tra cui Demon's Souls e Marvel's Spider-Man Miles Morales) riportano la dicitura "spedizione dal 9 novembre", non c'è però la certezza che si tratti di un vero e proprio anticipo, quanto di date cautelative per assicurarsi che i corrieri riescano a consegnare in tempo per il lancio vero e proprio.

Se normalmente un corriere impiega 24/48 ore a recapitare un pacco nella maggior parte delle regioni e città italiane, bisogna considerare che nel caso di una spedizione non espressa i tempi di consegna possono aumentare fino ad arrivare a 3 o 4 giorni lavorativi, inoltre l'emergenza Coronavirus potrebbe rallentare i trasporti su gomma, sebbene questa eventualità sia piuttosto remota al momento.

Avete preordinato PS5 da Mediaworld? Fateci sapere se anche nel vostro caso la spedizione risulta anticipata oppure no, integreremo la notizia con le vostre testimonianze.